Addetti Casinò di Venezia, conoscenza del cinese tra i requisiti

La conoscenza della lingua cinese (oltre all'inglese) diventa uno dei 'requisiti fondamentali' chiesti dal Casinò di Venezia per l'assunzione del personale di sala, addetti alla distribuzione delle tessere e accoglimento clienti. Lo prevede l'ultimo bando per le assunzioni pubblicato dalla Casa da gioco - riferisce la Nuova Venezia - La conoscenza del 'mandarino' infatti è stata ritenuta dal Casinò un segnale imprescindibile di attenzione per i clienti cinesi che, soprattutto nella sede di terraferma a Ca' Noghera (vicino all'aeroporto di Tessera) rappresentano quasi il 70% dei visitatori.

Una tendenza iniziata già un decennio fa: inizialmente gli ospiti cinesi frequentavano soprattutto le slot machine, ultimamente stanno spopolando anche ai tavoli da gioco, e spesso per interagire con gli addetti del Casinò chiedono ai connazionali che conoscono meglio l'italiano di fare loro da interpreti. Nel 2022 fu sperimentato per la prima volta un bando di assunzioni che prevedeva tra le competenze preferibili la conoscenza del mandarino. Adesso, mentre Ca' Noghera si prepara ad una serie di iniziative per festeggiare il Capodanno cinese, il 29 gennaio, districarsi con i termini base della lingua del Sol Levante diventa decisivo.



