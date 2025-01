Venezia: Di Francesco, Parma cambia assetto durante match

"Il Parma ha la capacità di ribaltare un'azione da difensiva a offensiva in poco tempo con giocatori come Cancellieri, Man, Bonny, Mihaila, Sohm, e Almqvist. Anche a gara in corso possono cambiare assetto e rimanere pericolosi. Che è la loro arma migliore". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, presentando la trasferta di domani del suo Venezia in cui farà il suo esordio anche il neo-acquisto Alessio Zerbin "ma non so ancora se dall'inizio: deciderò stasera".

Circa la lunga lista degli infortunati e i possibili recuperi, il tecnico dei lagunari è stato vago: "Lo vedrete domani, stiamo cercando di fare degli aggiustamenti, ma credo che ci sarà qualche assenza in più. Non vi posso dire chi, come o perché, ci sono ovvi motivi, però cercheremo di recuperare qualcuno. Al di là di tutto, i miei ragazzi stanno preparando la sfida al meglio, sapendo che è una gara importante, come tante altre e di più perché è una diretta concorrente e sapendo che servirà voglia e attenzione".

Un passaggio anche sull'altro nuovo arrivo, Condè: "Deve acquisire condizione fisica e conoscenze più alte, a livello di ritmo, intensità. Deve alzare intensità nella gara e nell'allenamento. Ovvio che non è ancora prontissimo per partire dall'inizio, ma ci può dare una mano a partita in corso come contro l'Inter".



