Sofia Goggia celebra il francobollo per 100 anni Sciatori Gdf

Fanno tappa a Cortina D'Ampezzo le iniziative filateliche itineranti per celebrare i 100 anni del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle di Predazzo (Trento), approfittando della Coppa del Mondo femminile di sci alpino.

In Corso Italia le Fiamme Gialle hanno allestito, in collaborazione con Poste Italiane, uno stand all'interno del quale è disponibile fino a domenica una cartolina celebrativa dedicata a Sofia Goggia e a Cortina, sulla quale verrà applicato uno speciale annullo filatelico. La campionessa olimpica in persona ha fatto visita ieri sera allo stand, in compagnia di Laura Pirovano e Nicol Delago, che hanno simbolicamente dato il via agli annulli ampezzani dedicati al primo secolo di storia del Gruppo Sciatori insieme a Dino Massimiliano Conte, Direttore Provinciale Belluno di Poste Italiane, Giovanni Machetti, Responsabile Filatelia, e il Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Antonio Marco Appella, al Vice Comandante Tecnico-Agonistico, Gabriele Di Paolo, e al Comandante del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle di Predazzo, Gianluigi Mariani.



