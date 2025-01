Sci: Zaia, 'Sofia Goggia è la Regina della 'Regina'

"Sofia Goggia è la Regina della Regina! Nella Regina delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo, ha scritto oggi una nuova pagina di storia, conquistando una vittoria spettacolare nella discesa libera. Questa impresa rende onore alla nostra terra, alle sue montagne e allo spirito indomabile che accomuna i grandi campioni. A nome di tutti i veneti, le invio un caloroso applauso e un ringraziamento per l'emozione che ci ha regalato". Lo afferma in una nota il presidente del Veneto, Luca Zaia, presente oggi alla discesa libera di Cortina d'Ampezzo, dove ha premiato la campionessa azzurra.

"Sofia ha dimostrato ancora una volta - continua Zaia - di essere un esempio straordinario di determinazione, talento e coraggio. Ogni curva, ogni salto su quella pista sono stati un capolavoro di tecnica e passione, in una cornice che esalta le bellezze uniche delle Dolomiti Patrimonio Unesco. Questo successo non è solo suo, ma anche un orgoglio per il Veneto e per l'Italia intera. Cortina, cuore pulsante dello sport invernale, è ancora una volta sotto i riflettori mondiali. Con vittorie come questa, rafforziamo il nostro impegno a promuovere le eccellenze del territorio e a investire nel futuro dei nostri giovani atleti".

Zaia ha poi rivolto un plauso speciale a Federica Brignone, che "ha dimostrato ancora una volta di essere una fuoriclasse, portando in alto i colori della nostra nazione. La sua prestazione ci rende orgogliosi e sottolinea il valore di una squadra che continua a regalarci emozioni uniche".



