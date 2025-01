Danneggia struttura sanitaria e aggredisce personale, arrestato

Un uomo è stato arrestato per aver aggredito il personale di una struttura sanitaria a Venezia e per danneggiato la port dello stabile.

La Volante lagunare della Questura si è recata presso la struttura sanitaria, nel centro storico della città, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava minacciando il personale e danneggiando la porta di accesso. L'esagitato era andato in escandescenze perchè non lo facevano entrare in quanto era arrivato oltre l'orario di apertura. L'uomo, all'arrivo dei poliziotti, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato e arrestato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA