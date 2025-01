Alberto Zandegiacomo nuovo presidente del Soccorso Alpino Veneto

Sarà Giuseppe 'Sampogna' Zandegiacomo, 62 anni, di Auronzo di Cadore (Belluno), a condurre il Soccorso alpino e speleologico Veneto per il triennio 2025-2027, affiancato da Alberto Barbirato, del Soccorso alpino di Padova.

Già a capo della sua Stazione, Zandegiacomo ha ricevuto oggi il testimone, nel corso dall'assemblea regionale dei capi e vice capistazione, dal presidente uscente Rodolfo Selenati, del Soccorso alpino di Feltre, al termine di 13 anni di attività.

Barbirato, 45 anni, delegato uscente della XI Zona Prealpi Venete, è stato eletto vicepresidente al posto di Giovanni Busato, del Soccorso alpino di Arsiero (Vicenza).

Le elezioni sono state l'occasione per il conferimento del riconoscimento di "soccorritore benemerito" a due storici volontari del Soccorso alpino di Longarone (Belluno), al termine del loro percorso all'interno dell'Associazione, dettato per statuto al compimento di 75 anni: si tratta di Giacomo Cesca, a capo della Stazione di Longarone e già vice delegato, e Palmiro Burigo, responsabile dagli esordi del Centro mobile di coordinamento.



