Sequestrati 90 mila euro per frode fiscale nel Vicentino

La guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per quasi 90.000 euro in relazione ad una frode fiscale fatta da un'azienda ungherese attraverso importazioni dalla Cina di merci che poi venivano rivendute a varie società inesistenti in Italia, riconducibili a imprenditori cinesi, in totale evasione d'imposta.

In particolare, gli elementi emersi dall'attività investigativa della Tenenza di Noventa Vicentina hanno consentito di accertare le responsabilità di tre persone indagate in concorso per l'emissione di fatture per operazioni "soggettivamente" inesistenti (e per l'omessa dichiarazione della conseguente IVA dovuta) da parte di una delle società "cartiere" italiane avente sede fittizia in un casolare diroccato nelle campagne di Noventa Vicentina e intestata ad una "testa di legno", un panettiere bengalese del tutto all'oscuro della frode.. Il tribunale ha pertanto emesso il decreto di sequestro preventivo nei confronti del principale indagato, un cinese residente a Roma. Sono stati così sequestrati disponibilità finanziarie dell'uomo oltre ad un appartamento a Roma, di proprietà dell'amministratore di fatto.





