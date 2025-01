Quattro arresti in controlli della polizia a Padova

La polizia di Padova ha arrestato tre stranieri per droga a mentre una quarta persona è stata ammanettata per una condanna definitiva per furto. Gli arresti sono avvenuti in vari momenti nell'ambito dei controlli di prevenzione nella città euganea. Il primo a cadere nella rete della polizia è stato un 27enne nigeriano sorpreso a a spacciare una dose di eroina in cambio di 10 euro ad una giovane. L'uomo, irregolare in Italia, già arrestato nel 2023 e nel 2024 sempre per spaccio di droga, è stato fermato dagli agenti subito dopo lo scambio e nelle sue tasche sono state trovate 195 euro probabilmente frutto dell'illecita attività. Il nigeriano, condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 550 euro di multa, è stato accompagnato su disposizione del questore presso il C.P.R. di Palazzo San Gervasio (Potenza) in attesa delle procedure per il definitivo rimpatrio. Il secondo arresto ha riguardato un 23enne tunisino, irregolare e con precedenti, visto dai poliziotti a nascondere alcune bustine di cocaina, una decina di grammi in tutto ed un bilancino. Bloccato prima che potesse fuggire, all'uomo sono stati sequestrati anche 380 euro.

Processato per direttissima con rinvio ad altra data ed applicazione della misura cautelare del divieto di ritorno a Padova anche per lui è scattao il collocamento presso il Cpr nel potentino. Sempre per droga è finito in carcere un 25enne egiziano trovato con una decina di grammi d hashish. Infine un romeno è stato rintracciato dalla Squadra Mobile dopo la condanna in via definitiva a 10 mesi di carcere e 300 euro di multa per un furto aggravato commesso nel 2015 nel bergamasco.





