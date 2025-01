Milano-Cortina:progressi per pista bob,a febbraio altra verifica

La situazione dei lavori di realizzazione dello Sliding Centre di Cortina d'Ampezzo è stata al centro di una riunione tecnica e di una visita ispettiva da parte della Società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa (Simico) e dei rappresentanti del Comitato olimpico internazionale (Cio), della Federazione internazionale bob e skeleton (Ibsf), della Federazione internazionale slittino (Fil) e del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

"Tutti i partecipanti - si legge in una nota condivisa da Simico, Cio, federazioni e Fondazione Milano Cortina - hanno riconosciuto al Commissario di governo, Fabio Saldini i progressi compiuti da Simico. Nel frattempo, la tabella di marcia rimane serrata e sfidante per essere pronti all'inizio della preparazione del ghiaccio, all'inizio di marzo, e alla pre-omologazione della pista d bob, alla fine di marzo.

Per questo, "le parti - prosegue la nota - hanno deciso di continuare a monitorare in modo stretto e collaborativo i progressi, di condividere le informazioni e di incontrarsi nuovamente a metà febbraio".



