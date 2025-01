Generali Investments compra statunitense Mgg per 320 milioni

Generali Investments, società di asset management globale parte del gruppo Generali, e Mgg Investment Group, società di investimenti specializzata in prestiti diretti privati con circa 5 miliardi di dollari di attivi in gestione, hanno firmato un accordo definitivo in base al quale Conning & Company, la controllata interamente posseduta da Generali Investments, acquisirà una partecipazione di maggioranza in Mgg e delle sue affiliate. Conning & Company acquista il il 77% di Mgg per un valore di 320 milioni di dollari con un ulteriore impegno monetario soggetto al raggiungimento di determinati traguardi operativi. Gli attuali azionisti, compresi il management di Mgg e McCourt Global, manterranno una quota di minoranza.

L'operazione ha un impatto negativo del 2% sul requisito di capitale 'Solvency II ratio' di Generali e secondo Woody Bradford, amministratore delegato e direttore generale di Generali Investments, oltre che candidato in pectore a guidare la prossima joint venture con Natixis, "accelera lo sviluppo strategico delle capacità di credito privato di Generali Investments per soddisfare le esigenze di investimento in evoluzione dei nostri clienti, comprese le nostre compagnie di assicurazione affiliate che diventeranno investitori nelle offerte di Mgg".

"Il rigoroso processo di sottoscrizione del credito, l'approccio alla strutturazione e il profondo focus su prestiti middle market, non-sponsored di Mgg - aggiunge il manager - completano la nostra offerta e ci posiziona meglio nel supportare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di investimento nei prestiti diretti". La chiusura dell'operazione è prevista nel corso dell'anno.



