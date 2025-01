Confagricoltura, già 17 focolai di aviaria tra Verona e Mantova

Nuovi focolai sono stati certificati nei giorni scorsi a cavallo tra Verona e Mantova: per Confagricoltura Veneto sono già 17 da inizio anno e tra gli agricoltori sale sempre di più il timore che il virus si propaghi ulteriormente. Da ottobre, tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Lombardia, sono 51 gli allevamenti colpiti dal virus, secondo i dati dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

Per fare il punto sulla situazione epidemiologica e sulle ripercussioni economiche Confagricoltura Veneto ha indetto un incontro con le aziende avicole regionali per il 20 gennaio ad Albignasego (Padova). "Nel nuovo anno il virus ha continuato a marciare - sottolinea Michele Barbetta, presidente della sezione avicola regionale di Confagricoltura Veneto -: da gennaio sono 17 gli allevamenti colpiti da influenza aviaria tra Verona e Mantova, di cui dieci nella provincia scaligera tra galline ovaiole, tacchini da carne e polli broiler. Il ministero della Salute ha aggiornato le disposizioni di controllo e di sorveglianza, istituendo nuove Zur, zone di ulteriore restrizione dove sono vietati gli accasamenti di animali. Per quanto riguarda Verona - aggiunge - si tratta di tutto il territorio a Sud dell' autostrada A4, da Villafranca arrivando fino a Sorgà e Nogara. I danni per gli allevatori - precisa - sono già ingenti e altri ce ne saranno: sia danni diretti, dovuti all'abbattimento degli animali degli allevamenti infetti che di quelli limitrofi; sia danni indiretti, dovuti ai vincoli determinati con il vuoto sanitario, con il fermo allevamento. I primi sono attualmente coperti con i fondi della legge 218/88, i secondi invece non trovano in questo momento alcuna copertura, nonostante l'allarme lanciato da tempo da parte di Confagricoltura".



