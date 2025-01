Atti persecutori contro giovane, arrestato 56enne nel Vicentino

Un 56enne di Chiuppano (Vicenza) è stato arrestato dai carabinieri di Piovene Rocchetta per atti persecutori nei confronti di una giovane.

I militari si sono attivati dopo la telefonata al 112 da parte della vittima che segnalava la presenza all'esterno della propria abitazione di un uomo, a carico del quale nelle settimane precedenti aveva presentato una denuncia per atti persecutori, a cui era conseguito l'attivazione di un codice rosso. L'indagato è stato rintracciato dopo alcune ore mentre la giovane si trovava in caserma a formalizzare la denuncia con cui delineava una perdurante condotta persecutoria da parte del 56enne che intendeva instaurare una relazione. La donna, inoltre. ha fornito della documentazione video che confermava i fatti accaduti nella denuncia. I militari, raccolte le fonti di prova, hanno raggiunto il 56enne che è stato arrestato in flagranza differita. Il tribunale di Vicenza, ha convalidato l'arresto applicando la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa e il braccialetto elettronico.



