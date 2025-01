Zaia, cdm donne a Cortina ci lancia verso le Olimpiadi 2026

"Sulle piste di Cortina d'Ampezzo lo sci mondiale, con noi tutti, sta vivendo una vigilia di Coppa del mondo femminile assolutamente unica: è un grande appuntamento sportivo che si perpetua da anni, ma è soprattutto il trampolino che ci lancerà verso l'appuntamento olimpico dell'anno prossimo. Lo sentiremo nel week end, ma è come se risuonasse ogni giorno fino al 2026, per dirci che ce l'abbiamo fatta, che il cammino di Milano-Cortina 2026 sta per concludersi felicemente". Lo afferma in una nota il presidente del Veneto, Luca Zaia, in vista della tappa di coppa del mondo donne a Cortina.

"Saranno due giornate con molti significati - aggiunge Zaia - una prova generale delle Olimpiadi 2026, dell'organizzazione sui campi di gara, dell'accoglienza della località e dei servizi ai turisti, ai tifosi, alle squadre agonistiche. Solo questo aspetto basta e avanza per definire storica la due giorni del week end, ma la qualità e le prestazioni di queste straordinarie ragazze che ad ogni porta sfidano le leggi della gravità garantiscono uno spettacolo sportivo unico".



