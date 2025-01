Sci: Vonn cade a Cortina,niente fratture e accertamenti in corso

La campionessa Usa Lindsey Vonn - 40 anni e rientrata in gara dopo sei anni di assenza - e' caduta poco prima del traguardo nella prima prova cronometrata in vista della discesa di sabato sula pista Olimpia delle Tofane. Dalla squadra Usa hanno escluso fratture o conseguenze gravi per l'atleta ma sono in corso ulteriori accertamenti precauzionali. Nel 2024 Vonn - che ama la pista di Cortina che il prossimo anno ospiterà le Olimpiadi e che vi ha vinto in carriera ben 12 volte - nel 2024 si fece operare al ginocchio sinistro con l'inserimento di una nuova moderna parziale protesi.



