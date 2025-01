Allo Iov interventi alla mammella con minime cicatrici

All'Istituto Oncologico Veneto il chirurgo senologo Alberto Marchet ha eseguito i primi tre interventi di mastectomia endoscopica per tumore della mammella, una metodica innovativa il cui obiettivo è eliminare le cicatrici negli interventi chirurgici in cui sia necessaria l'asportazione della mammella.

Le nuove frontiere della chirurgia senologica prevedono di effettuare interventi che limitano al massimo le cicatrici chirurgiche sulla mammella e, a questo proposito, è stato introdotto il termine "scarless" (meno cicatrici) utilizzato dagli autori anglosassoni. Lo IOV è impegnato a proporre le tecniche scarless sia negli interventi conservativi che in quelli demolitivi.

" La mastectomia endoscopica - spiega Marchet, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia senologica dell'Istituto Oncologico Veneto - è una tecnica chirurgica che consente di asportare la mammella risparmiando il complesso areola-capezzolo utilizzando una metodica simile alla laparoscopia. L'accesso chirurgico prevede una incisione di 3-4 cm lateralmente al solco sottomammario. Dopo aver asportato la mammella, attraverso la stessa incisione si posiziona una protesi definitiva anteriormente al muscolo pettorale. Rispetto alla mastectomia tradizionale la durata dell'intervento è simile ma questa tecnica, a parità di radicalità oncologica, consente di ridurre il rischio di sofferenza del complesso areola-capezzolo e di migliorare significativamente il dolore post-operatorio. I casi in cui può essere utilizzata vanno adeguatamente selezionati in rapporto alle caratteristiche istologiche, alle dimensioni, alla sede del tumore e ai volumi delle mammelle. I complessi interventi che abbiamo eseguito in questi giorni sono possibili grazie alla costante ricerca del miglioramento delle tecniche chirurgiche e alla stretta collaborazione tra equipe di chirurgia senologica e chirurgia plastica dello IOV e il personale anestesiologico e infermieristico operante nella nostra struttura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA