Salvini, sul Veneto troveremo quadra, governo non rischia

"In questi due anni e pochi mesi di governo la Lega è stata assolutamente leale in ogni votazione nei confronti del governo e la stabilità del governo italiano è un patrimonio che l'Europa ci sta invidiando e che ci sta premiando economicamente. Quindi non si mette in discussione assolutamente un governo che farà tutti e cinque gli anni". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ad una domanda di Bruno Vespa a 5 Minuti sulla questione del voto in Veneto e, in particolare, sul rischio che il suo partito possa correre da solo in caso altri nella maggioranza rivendicassero la candidatura a governatore.

"Sicuramente - ha aggiunto - un conto è il voto politico.

Altra cosa è la buona amministrazione locale. Se il buon governo della Lega e di Zaia in Veneto da anni è riconosciuto a livello internazionale da tutti i punti di vista, metterlo in discussione per equilibri politici e per scelte romane non mi sembrerebbe utile. Quindi sono sicuro - ha concluso - che con gli alleati troveremo una quadra come abbiamo sempre trovato e sono sicuro che nessuno voglia mettere in discussione uno dei governi più virtuosi d'Europa per mettere una bandierina da qualche parte".



