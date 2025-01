Brignone e azzurre eccellenti nella prima prova della libera di Cortina

Azzurre subito velocissime e perfettamente a proprio agio sulla pista Olimpia delle Tofane nella prima delle due prove cronometrate in vista della discesa di Coppa del Mondo di Cortina d'Ampezzo in programma sabato.

Federica Brignone è stata infatti la migliore con il tempo di 1'36″47, seguita a soli 5 centesimi di distanza da Sofia Goggia e poi con Nadia Delago terza a 0″65.

Bene anche Elena Curtoni (nona a 1″17) e Marta Bassino che, superati i postumi della influenza che le aveva impedito di prendere parte alla tappa di St. Anton, è finita decima a 1″18. Il tutto con l'attesissima americana Lindsey Vonn che non ha concluso la sua prova per una caduta su una pista che ama e l'ha vista spesso vincitrice nella sua strepitosa carriera. Una pista sulla quale nel 2026 si assegnera' l'oro olimpico nella regina delle discipline alpine.

Domani è in programma la seconda ed ultima prova mentre domenica a Cortina ci sara' pure un superG. Sono due gare veloci che consentiranno senza troppi problemi a Federica Brignone di riconquistare il primato nella classifica generale di coppa del mondo.



