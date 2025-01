Un violento incendio è scoppiato in un'azienda di via dell'industria a Trissino(Vicenza). La colonna di fumo visibile a chilometri di distanza è stata preceduta da un forte boato. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Vicenza con diverse squadre. Non è ancora chiaro se vi siano dei feriti. La colonna di fumo e fuoco è stata immortalata da decine di persone.

Il Comune invita a tenere le finestre chiuse per evitare possibile aria inquinata.



