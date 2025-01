Arrestato 15enne a Treviso per una rapina a un coetaneo

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di aver compiuto una rapina a Treviso ai danni di un minorenne, aiutato da due complici e con il volto coperto da passamontagna.

L'indagato avrebbe sottratto alla vittima una coppia di auricolari, una sigaretta elettronica e una confezione di filtri per un valore complessivo di circa 300 euro.

Dopo la denuncia i militari lo hanno intercettato in città e trovato ancora in possesso della refurtiva. Le indagini proseguono per identificare gli altri due complici.



