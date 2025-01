Gardaland Aquarium entra nel progetto Ue 'Life European Sharks'

Gardaland Sea Life Aquarium, l'acquario che sorge accanto al Parco sul Lago di Garda, è stato invitato ad aderire al progetto "Life European Shark" dall'Acquario di Livorno, per impegnarsi a contribuire al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei cittadini nello sforzo per salvaguardare gli squali e le razze del Mediterraneo attraverso attività e iniziative rivolte ai visitatori.

La rete del progetto europeo si estende tra enti, soggetti e realtà operanti in diversi settori, dalla pesca alla ristorazione, dalla conservazione alla sensibilizzazione ambientale, con particolare riferimento agli acquari e alle strutture zoologiche impegnate in divulgazione, conservazione e ricerca. Gardaland Sea Life Aquarium sarà nuovo ambasciatore con lo scopo di far comprendere che gli squali, più che essere pericolosi sono in pericolo, e che la loro presenza in mare è assolutamente necessaria per la buona salute dell'ecosistema marino.

Life European Sharks è un progetto co-finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Life, avviato nel 2023 e di durata quadriennale. È coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn con partner in Croazia (Università di Spalato), Francia (Parcu naturale marinu di u Capicorsu è di l'Agriate) e Italia (Acquario di Livorno, Centro di Competenza Distrettuale, Dream, Guardia Costiera Italiana, MedSharks, Shoreline e Università di Firenze).



