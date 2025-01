Una fuoriuscita di cloro liquido alle piscine di Schio (Vicenza) ha comportato l'evacuazione della struttura per precauzione, con i vigili del fuoco arrivati sul posto per capire l'entità dell'incidente.

Cosa sia accaduto, poco dopo mezzogiorno, è ancora tutto da chiarire. Al momento non risultano persone intossicate. Sul posto stanno operando i pompieri con l'unità Nbcr, il nucelo specializzato in emergenza nucleare, biologica chimica e radiologica.



