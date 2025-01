Lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta. E' morto la scorsa notte, all'età di 88 anni, Pino Bisazza, presidente di Confindustria Vicenza dal 1995 al 1999.

Come industriale è stato per decenni tra i protagonisti dell'azienda di famiglia, la Bisazza leader nella produzione di mosaici, con sede a Montecchio Maggiore (Vicenza), da cui poi è uscito nel 2000 per fondare la Trend Group. Bisazza era nato nell'ottobre 1936.



