Convoglio navale da 100 metri passa per porto Piave Vecchia

Un convoglio di circa 100 metri di lunghezza, con una chiatta di oltre 250 tonnellate di stazza e due rimorchiatori, è stato trasportato eccezionalmente nel porto marittimo di Piave Vecchia, scalo che si sviluppa lungo il fiume Sile tra i comuni di Jesolo e Cavallino-Treporti (Venezia).

L'operazione di trasferimento, in ambito portuale e in acque ristrette, si è svolta in assoluta sicurezza grazie alla fissazione di norme di comportamento e la successiva vigilanza da parte della Guardia Costiera di Jesolo.

Il convoglio, con il suo passaggio, ingombrava in gran parte il canale navigabile, costituendo un possibile intralcio all'ordinario traffico portuale; per questo è stata emessa un'Ordinanza di sicurezza destinata a tutta l'utenza portuale sui tempi e luoghi di svolgimento del passaggio.

La Guardia Costiera di Jesolo ha impiegato i propri mezzi nautici per svolgere un'attività di sgombero a mare e prevenire, così, eventuali situazioni di pericolo o di collisione con altre unità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA