Zaia, giusto che i veneti non abbiano nulla di calato dall'alto

"Si scrive tanto e a volte c'è la presunzione della lettura del pensiero da parte di qualcuno. La mia priorità sono i veneti e le venete. La Lega viene dopo i cittadini ma prima del centrodestra. Io sono a disposizione della Lega in qualsiasi progetto". Lo ha detto stamani a Venezia il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito a un suo possibile impegno diretto a sostegno del Carroccio nelle prossime regionali.

"Penso - ha proseguito Zaia - che ci siano i tempi per fare ragionamenti, ma io non sono nella stanza dei bottoni, non ho mai partecipato a riunioni. Se prima vengono i veneti, è giusto che non abbiano nulla di calato dall'alto. È necessario rispettare i veneti".



