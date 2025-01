"Se il candidato in Veneto sarà espresso da Fi sarò io, lo ha detto Tajani. Ed è molto improbabile che il candidato sarà della Lega". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'europarlamentare di Fi Flavio Tosi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Sulla possibilità di vincere se candidato, Tosi ha ricordato che "io sono ancora benvoluto e stimato, e in Veneto non ha mai vinto il centrosinistra, quindi…", ha concluso.



