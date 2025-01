Spray urticante in classe, 2 minori medicati in ospedale Treviso

Due studenti minorenni di un'istituto superiore di Treviso hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso a causa di un'irritazione conseguita in classe per l'inalazione di uno spray urticante diffuso da una bomboletta "per scherzo" da un compagno di classe. Ad agire è stato un 14enne, durante la prima ora di lezione, che ha infatti spruzzato lo spray urticante al peperoncino all'interno della sua aula all'istituto Besta di Treviso.

L'allarme è stato lanciato dagli insegnanti al 112 dei Carabinieri che sono andati sul posto unitamente al personale del Suem 118 per verificare l'accaduto e soccorrere gli intossicati che presentavano segni di sofferenza delle prime vie aeree. Tra questi anche il responsabile del gesto. La bomboletta, dopo i primi accertamenti dei militari, è stata ritrovata sotto un armadietto del corridoio dell'istituto.

L'episodio sarà segnalato alla Procura dei minorenni per gli aspetti di competenza.



