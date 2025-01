Ville palladiane, Ischia e Sardegna tra le mete 2025 per Ft

Il treno notturno da Bruxelles a Venezia, una notte in un Faro a Ischia e una gita nella Sardegna dei Nuraghi sono tra le mete italiane più ambite dal Financial Times nella sua classifica delle "50 vacanze da fare nel 2025".

Per meno di 150 euro il quotidiano della City consiglia infatti di prenotare il Wagons-lits da Bruxelles Midi per un viaggio dalla capitale belga a Venezia passando per Innsbruck, Ponte Gardena le Dolomiti e Bolzano. Ben più caro invece il lussuosissimo treno "La Dolce Vita Orient Express" con una selezione di itinerari all-inclusive da due e tre giorni in tutta Italia. Il quotidiano britannico raccomanda il percorso circolare che corre verso sud da Roma Ostiense alle grotte di Matera e poi di nuovo verso nord fino alla collina di Pescocostanzo, con prezzi che partono dai 4700 euro in su.

"Intramontabile" invece la fama di Pompei. Grazie a una serie di nuove scoperte notevoli, in particolare gli affreschi della "Stanza nera" con scene della mitologia greca e la sala dei banchetti di una casa sulla Via dell'Abbondanza tornano di moda i viaggi tra le rovine ai piedi del Vesuvio. Il Ft menziona anche il faro Punta Imperatore nell'isola di Ischia. Restaurato dall''appassionato di fari, il tedesco Tim Wittenbecher l'hotel ha solo quattro camere, da circa 220 euro a notte, un bar sul tetto e un piccolo ristorante. Raccomandato anche un tour tra le ville di Palladio a Vicenza organizzato in esclusiva dall'operator Martin Randall. ;;Il tour di cinque notti include visite a una mezza dozzina di ville private, tra cui La Rotonda, La Malcontenta e Villa Emo.

L'articolo del Ft si chiude infine con la raccomandazione di una speciale gita in Sardegna nella Civiltà nuragica del II millennio a.C. accompagnato da Rupert Smith, classicista e guida escursionistica di origine britannica.



