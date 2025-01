Venezia, il portiere Bruno Bertinato torna in Brasile

Il Venezia calcio cede a titolo definitivo il portiere brasiliano Bruno Bertinato all'Associação Portuguesa de Desportos, club militante nel campionato Paulista A1.

Giunto in laguna nel gennaio 2019, Bertinato, 26 anni, ha totalizzato 20 presenze in Serie C durante i prestiti al Lecco ed alla Vis Pesaro, e ha collezionato 13 presenze con la maglia del Venezia, contribuendo alla promozione del club nella massima serie nella stagione 2023/2024, nella quale ha disputato 9 partite.



