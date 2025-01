'Sbatti il mostro in prima pagina' apre Venezia Classici

Sarà "Sbatti il mostro in prima pagina" di Marco Bellocchio (1972) con Gian Maria Volontè, il primo appuntamento della sesta edizione di Classici fuori Mostra, il festival del cinema restaurato organizzato dalla Biennale di Venezia, al via il 15 gennaio al Cinema Rossini di Venezia.

Restaurato in 4K a cura della Cineteca di Bologna, in collaborazione con Surf Film, Kavac Film e Minerva Pictures, è tratto da un soggetto di Sergio Donati rielaborato da Goffredo Fofi, autore della sceneggiatura definitiva. La proiezione sarà introdotta dal critico cinematografico Michele Gottardi.

Classici fuori Mostra, curata da Alberto Barbera con la collaborazione di Federico Gironi, presenterà a cadenza settimanale, il mercoledì, dodici Classici recentemente restaurati dalle principali cineteche di tutto il mondo, in versione originale con sottotitoli in italiano. Ogni film sarà preceduto dalla presentazione di un esperto e seguito da una sessione di domande e risposte col pubblico. L'iniziativa è organizzata in collaborazione col Circuito Cinema del Comune di Venezia, l'Università Ca' Foscari e l'Università Iuav.

Tra gli altri capolavori restaurati saranno proiettati Gilda (1946) di Charles Vidor, Finalmente domenica! (1983) di François Truffaut, Sacrificio (1986) di Andrej Tarkovskij, Sugarland Express (1974) di Steven Spielberg, La prima notte di quiete (1972) di Valerio Zurlini, Fuori orario (1985) di Martin Scorsese, Godzilla (1954) di Ishirô Honda e Amadeus (1984) di Milos Forman.



