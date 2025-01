In due aggrediscono un barista nel padovano, un arrestato

Un barista di origine cinese è in gravi condizioni all'ospedale di Padova dopo essere stato aggredito ieri sera nel suo locale da due cittadini moldavi, a Selvazzano Dentro.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Sarmeola. Il titolare di 27 anni e residente a Padova, era stato aggredito per futili motivi dai due, un 42enne e un 32enne.

L'esercente è stato condotto in area rossa, in prognosi riservata, a Padova. Il 32enne è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, mentre il 42enne è fuggito ed è ricercato.



