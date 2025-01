Confraternita del Museto, in gara 72 norcini

Al via il campionato del mondo che mette in competizione i migliori norcini. La competizione, giunta alla quarta edizione, è organizzata dalla Confraternita del Museto, sodalizio di cultori del suino nato a Riese Pio X, nel Trevigiano, per il 17 gennaio, data celebrativa di Sant'Antonio Abate, patrono di uomini e allevatorI oltre che "Giornata dell'Allevatore".

L'iniziativa è nell'ambiro della Festa del museto, giunta alla settima edizione e all'interno di Porcomondo!, festival "suin generis" che è iniziato il 10 gennaio. La sfida vede gareggiare 72 norcini (lo scorso anno furono 48), provenienti da 4 province venete (35 Treviso, 6 Padova, 8 Venezia, 5 Vicenza), ma anche da altre regioni: 6 dal Friuli Venezia Giulia, 1 dal Trentino e 1 dalla provincia di Brescia.

Dopo la selezione dell'11 gennaio, presso la sede della Confraternita del Museto, dei 10 finalisti veneti, sono aggiunti 6 friulani, 1 trentino e 1 bresciano. La finale è ospitata da Casa Riese il 17 gennaio, struttura che permetterà di accogliere a cena oltre trecento persone che si diletteranno in una cena coi migliori museti in attesa di conoscere il vincitore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA