'Per spiegare certe cose, semplicemente le parole non bastano. Ce l'hai insegnato tu. E allora preferiamo salutarti con un'immagine che hai scattato per noi tanti anni fa, nel 1989. Addio Oliviero. Continua a sognare'. Lo scrive sui propri canali social il Gruppo Benetton, in omaggio a Oliviero Toscani.



