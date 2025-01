Alla Fenice l'Hamburg Ballet con 'Romeo e Giulietta'

L'Hamburg Ballet torna al Teatro La Fenice, dove presenterà per la prima volta Romeo e Giulietta, coreografia di John Neumeier ispirata all'omonima tragedia shakespeariana e basata su musiche di Sergej Prokof'ev, che verranno eseguite dal vivo dall'Orchestra diretta da Markus Lehtinen.

La coreografia è un pezzo 'storico' del repertorio della compagine tedesca diretta da Demis Volpi: si tratta del balletto in tre atti con le scene e i costumi di Jürgen Rose, che debuttò in prima assoluta a Francoforte il 14 febbraio 1971 - con il Frankfurt Ballet - e che venne poi riproposto nella nuova versione ad Amburgo nel 1981. La ripresa dello spettacolo a Venezia è in programma al Teatro La Fenice dal 15 al 19 gennaio.

"Con grande piacere l'Hamburg Ballet torna in questo meraviglioso teatro e in questa magica città - ha dichiarato Volpi, subentrato a Neumeier dall'agosto scorso -. Il nostro legame risale a quasi cinquant'anni anni fa, nel 1975, quando la compagnia si esibì per la prima volta qui. Da allora siamo tornati cinque volte e siamo entusiasti che questa partnership continui a prosperare. Sono particolarmente lieto che in questa mia prima stagione come direttore artistico dell'Hamburg Ballet, torniamo per esibirci al Teatro La Fenice. Credo che la danza sia una forma d'arte universale che unisce le persone, unite dal potere del corpo umano in movimento per esprimere le nostre emozioni più profonde. In questo senso vi auguro un meraviglioso viaggio nell'animo umano con Romeo e Giulietta di John Neumeier".

L'Hamburg Ballet si è esibito per la prima volta alla Fenice nel 1975 e da allora è stato presente in numerose altre occasioni, la più recente nel 2023, quando andò in scena La Dame aux camélias.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA