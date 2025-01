Aggredito barista nel Padovano, un arresto

Un 32enne moldavo è stato arrestato per aver aggredito violentemente il titolare di un bar a Tencarola di Selvazzano Dentro (Padova), un cinese di 27 anni.

Un altro aggressore, anch'esso moldavo, è riuscito a fuggire ed è ricercato. Sono intervenuti i carabinieri di Sarmeola che hanno accertato che l'aggressione al bar alla Piazza è scaturita dopo una lite per futili. La vittima è stata ricoverata in prognosi riservata dell'ospedale di Padova. Il 32enne moldavo è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.



