Maltrattamenti in famiglia, arrestato 29enne dai Carabinieri

I Carabinieri di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne di origini tunisine, domiciliato nel padovano, perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

L'uomo sottoposto ai domiciliari per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, all'arrivo dei Carabinieri chiamati dai cittadini, era in stato di alterazione alcolica, e sin da subito ha avuto un atteggiamento ostile nei confronti dei militari. All'interno dell'abitazione oltra alla moglie ed alla suocera, erano presenti anche i due figli minori. E' emerso che la donna, ormai da tempo, subiva maltrattamenti dal coniuge. E' quindi scattato l'arresto su indicazione del Pm in attesa dell'udienza di convalida avanti al Gip.



