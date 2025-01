Famiglia di sei persone intossicata da monossido nel Trevigiano

Una famiglia di sei persone residente a Castello di Godego (Treviso) è rimasta intossicata dal monossido di carbonio.

A darne notizia i Vigili del fuoco che sono intervenuti su richiesta della sala operativa del 118 per una verifica all'interno di un'abitazione dopo il ricovero di una famiglia di sei persone, genitori e quattro figli, per sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Le sei persone non sarebbero in pericolo di vita.

La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta da Castelfranco Veneto ha effettuato delle misurazioni all'interno dell'abitazione, le quali hanno dato esito positivo. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco i sistemi di riscaldamento utilizzati all'interno dell'abitazione che hanno causato la produzione di monossido di carbonio.

Inibito l'uso dell'abitazione fino al ripristino dei sistemi di riscaldamento e ventilazione secondo le norme vigenti.





