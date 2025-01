Acrobazie con bici, cade e muore 50enne nel Trevigiano

Un 50enne di Borso del Grappa (Treviso) è morto nel pomeriggio di oggi dopo aver subito un violento colpo dopo aver effettuato un salto con la sua bici da downhill all'interno di un bike park.

Dai primi accertamenti la causa delle morte dell'uomo, che era socio tesserato della struttura, è stato un trauma alla spina dorsale. Sul posto i Carabinieri che hanno messo sotto sequestro casco e bici, mentre nel contempo sono stati eseguiti rilievi fotografici di tutta l'area che per il momento non risulta vincolata, in attesa di disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria.



