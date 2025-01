Donna con forti dolori, le asportano una massa addominale di 12 chilogrammi

Una massa di 12 chilogrammi è stata asportata dall'addome di una paziente cinquantenne di Jesolo (Venezia), che si era sottoposta a una visita ginecologica per dolori intensi e prolungati.

L'intervento è stato eseguito all'ospedale di San Donà di Piave (Venezia) nell'unità di Ostetricia e Ginecologia diretta da Marika Soldà.

La visita ginecologica aveva portato alla luce una formazione ovarica lunga circa 40 centimetri. Dopo aver eseguito una valutazione radiologica più approfondita, la paziente è stata sottoposta a un intervento di asportazione della formazione ovarica, con esito positivo. "Un intervento complesso - spiega Soldà - in quanto questa enorme massa occupava l'intero addome dislocando gli altri organi, tra cui l'intestino e l'utero, e contraeva stretti rapporti con gli ureteri".

Nella fase di asportazione la massa è risultata ancora maggiore di quanto inizialmente previsto: "Dodici chilogrammi di peso e dalle dimensioni di 25 per 50 centimetri - osserva Soldà -. Per questo intervento era stata allertata anche l'equipe dei chirurghi generali, di cui fortunatamente non c'è stata necessità. Il decorso post operatorio è stato regolare e la paziente è stata dimessa in buone condizioni generali".



