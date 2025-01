Rapina con fucile in un negozio di alimentari nel Trevigiano

Due malviventi con il volto coperto da passamontagna, uno dei quali armato di fucile, hanno consumato una rapina nella serata di ieri ai danni di un negozio di alimentari di Altivole (Treviso).

I due si sono impossessati di circa 1.500 euro in contanti custoditi in cassa, cercando inutilmente altro denaro nella borsa di un'anziana cliente presente nel negozio.

Poco lontano i carabinieri, intervenuti per le indagini, hanno ritrovato l'automobile usata per la fuga e che è risultata essere stata rubata alcune ore prima.



