Vaccini: nelle farmacie venete +39,6% dosi contro influenza

Aumentano in Veneto le persone che si recano in farmacia per effettuare la vaccinazione contro l'influenza, che nelle prime 13 settimane della campagna di quest'anno sono state 52.573, +39,6% rispetto allo stesso periodo del 2023/2024 quando erano state erano 37.650.

Il dato emerge dal report della Regione Veneto, aggiornato al 5 gennaio, che ha raccolto i dati relativi alle 475 farmacie territoriali in cui è stata effettuata almeno una vaccinazione, dove è possibile usufruire dell'esenzione regionale, in modo analogo a quella delle aziende sanitarie e dei Medici di Medicina Generale.

Numeri importanti emergono anche per quanto riguarda le vaccinazioni anti Covid, effettuate in 200 farmacie del Veneto, dove al 5 gennaio sono state somministrate 12.827 dosi.

"Questi dati - commenta Arianna Capri, consigliere di Farmacieunite e referente per la provincia di Verona - confermano l'efficacia dell'impegno continuo di sensibilizzazione da parte dei farmacisti, in sinergia con le indicazioni ministeriali, in un contesto molto ampio di prevenzione e di educazione alla salute in farmacia. Le farmacie si confermano per la popolazione il primo approdo sanitario di vicinanza facilitando l'accesso alle vaccinazioni con orari di apertura estesi e in assenza di liste d'attesa, senza necessità di appuntamento".



