Padova, parte nuovo cantiere per tram linea 'Sir3'

Parte a Padova un nuovo cantiere della linea tramviaria 'Sir3', quella sul tratto di via Sografi, nel quartiere Forcellini. Dopo i lavori all'incrocio Sografi - Forcellini, realizzati nel mese di agosto, è il momento delle due vie di corsa in entrambe le direzioni nel tratto tra l'incrocio e la rotonda di via Gattamelata.

Le operazioni entreranno nel vivo dal 15 gennaio, e il cantiere procederà per tratte funzionali, per garantire sempre l'accesso a tutti i civici e favorire la viabilità.

E' una delle piattaforme della nuova linea Sir3 che collegherà la stazione a Voltabarozzo, 5,5 chilometri e 13 fermate: la nuova linea tranviaria Sir3 collega la stazione di Padova con il quartiere di Voltabarozzo. Via Sografi verrà chiusa interamente nei due sensi di marcia per tratti e in fasi cronologicamente funzionali all'andamento dei lavori. , come da Il cantiere di via Sografi durerà fino all'estate e precede l'intervento davanti all'ospedale, su via Giustiniani, dove si sta valutando l'ipotesi di lavorare su più turni in modo da accelerare le operazioni. A seguire il cantiere si sposterà su via Falloppio e con l'autunno le opere civili del Sir3 saranno concluse.

Nel frattempo proseguono i cantieri in corso, come quello di via Morgagni, quello al ponte di Voltabarozzo e quello all'interno del quartiere, parallelo a via Piovese.



