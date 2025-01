Biennale Danza, Leone d'oro alla carriera a Twyla Tharp

È Twyla Tharp, la leggendaria coreografa americana che in sessant'anni di carriera ha attraversato epoche e stili facendo la storia, il Leone d'oro alla carriera della Biennale Danza 2025. Alla performer, autrice e regista brasiliana Carolina Bianchi, che mette al centro dei suoi lavori l'esperienza radicale del corpo, va il Leone d'argento. I Leoni, approvati dal Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia su proposta del direttore artistico Wayne McGregor, verranno consegnati nel corso del 19/o Festival Internazionale di Danza Contemporanea, che si svolgerà a Venezia dal 17 luglio al 2 agosto 2025. Non c'è alcuna forma di spettacolo a cui Tharp non si sia applicata lasciando il suo segno d'autore: dai templi della danza, entrando nel repertorio di grandi compagnie internazionali (fra le tante: Joffrey Ballet, American Ballet Theater, Balletto dell'Opéra di Parigi, Royal Ballet, New York City Ballet, Boston Ballet, Martha Graham Dance Company), al mondo del cinema (uno su tutti: Hair di Milos Forman) e quello del musical (reinventando, per esempio, il classico dei classici Singin' in the Rain), ma anche dei video, del pop e del rock (con Frank Sinatra, Billy Joel, David Byrne), infine della moda e della televisione, collezionando premi e successi (un Tony Award e due Emmy Awards, fra gli altri), amata da pubblico, critica, artisti, come il divo Baryshnikov.

Twyla Tharp inaugurerà la Biennale Danza giovedì 17 luglio al Teatro Malibran (replica il 18 luglio) con un dittico in prima europea che festeggia i sessant'anni della sua compagnia (Diamond Jubilee Tour) e che partirà per una lunga tournée negli Stati Uniti il 26 gennaio da Minneapolis. La Twyla Tharp Dance sarà interprete di Diabelli, celebre coreografia del 1998 sulle 33 variazioni beethoveniane, e Slacktide, la nuova creazione su Aguas da Amazonia di Philip Glass, compositore a cui la Tharp è legata da un lungo sodalizio. A Venezia, Twyla Tharp sarà, inoltre, maestra per i 16 danzatori e i 2 coreografi che verranno selezionati per l'edizione 2025 di Biennale College.

Il Leone d'argento è stato conferito ad una esponente di punta della scena sperimentale sudamericana: Carolina Bianchi si stabilisce ad Amsterdam nel 2020 e tre anni dopo diventa un caso al festival di Avignone per La sposa e Buonanotte Cenerentola, primo capitolo della trilogia Cadela Força (Il potere della puttana in portoghese). Lo spettacolo è stato presentato nei principali festival e palcoscenici europei, ricevendo una calorosa accoglienza da parte del pubblico e della critica. Alla Biennale Danza, Carolina Bianchi presenterà in prima italiana il secondo capitolo della trilogia Cadela Força: The Brotherhood.

Un lavoro incentrato sulla mascolinità e lo sguardo maschile, The Brotherhood sarà in scena al Teatro alle Tese venerdì 18 e sabato 19 luglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA