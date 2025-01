Al via bando della Fondazione Cini per artisti digitali

Sarà online dal 20 gennaio prossimo il bando internazionale "Digital Artist in Residence" (Dair) curato dal Centro Digitale-ARCHiVe della Fondazione Giorgio Cini dell'isola di San Giorgio Maggiore, a Venezia.

L'invito è rivolto a creativi ed esperti di nuove tecnologie, che avranno l'opportunità di risiedere per un mese a San Giorgio, ospiti del Centro: potranno esplorare gli archivi digitali e i database che raccolgono il patrimonio digitale della Fondazione, per elaborare e proporre idee innovative per la loro fruizione e valorizzazione, sia attraverso sperimentazioni artistiche audiovisive che attraverso progetti concreti e applicabili, che la Fondazione valuterà per eventuali produzioni.

L'edizione pilota del 2024 ha visto al lavoro gli artisti Hiroaki Yamane, Mersid Ramičević e Matteo Rattini, i quali hanno sperimentato e portato avanti le loro ricerche utilizzando le nuove tecnologie per le digital humanities in uso ad ARCHiVe, integrandole con gli strumenti di intelligenza artificiale e i software di video-animazione.

"L'obiettivo - afferma la Fondazione Cini - è quello di dimostrare che la digitalizzazione dei beni culturali per la conservazione e la pubblicazione online è solo il primo passo: la valorizzazione creativa del patrimonio digitalizzato è esemplare di un nuovo approccio per narrare le collezioni e raggiungere un pubblico più ampio ed eterogeneo".

Il progetto Dair nasce da un'idea curatoriale di Chiara Casarin, responsabile di ARCHiVe, con Ennio Bianco, curatore e storico dell'arte, esperto di arti digitali, a seguito dei progetti biennali di culture digitali realizzati in Isola, La Maschera del Tempo (2022) e Chameleon (2024).

Per Renata Codello, segretaria generale della Fondazione "ARCHiVe è un laboratorio strategico perché porta nella contemporaneità il patrimonio artistico, storico, architettonico e documentale del passato. Far interagire artisti e creativi digitali con quel patrimonio, sul terreno delle nuove tecnologie, ci permette di osservare la Fondazione e l'Isola di San Giorgio Maggiore con occhi nuovi, ci fa intravedere nuove possibilità e ascoltare nuove narrazioni".



