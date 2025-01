Dati Gimbe, in Veneto personale Ssn superiore alla media

In Veneto il personale del servizio sanitario nazionale è superiore alla media nazionale.

Lo confermano i dati sui dipendenti della sanità pubblica diffusi oggi dalla fondazione Gimbe. Nel 2022, la regione poteva contare su 13,1 unità di personale dipendente del Ssn ogni 1.000 abitanti, a fronte di una media italiana di 11,6. In Vento la spesa pro-capite per il personale dipendente nel 2023 è stata di 662 euro, contro una media nazionale di 672 euro. Per l'anno 2022, la spesa per unità di personale dipendente del Ssn del Veneto è di 49.838 euro, inferiore alla media italiana che si attesta a 57.140 euro.



