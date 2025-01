Maltrattamenti in famiglia, arrestato dalle volanti di Venezia

La Polizia di Venezia ha arrestato un uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia e della violazione della misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna. In particolare, la vittima avrebbe segnalato ai poliziotti delle Volanti della Questura l'ennesimo episodio di violenza subita dal proprio compagno. L'uomo, sebbene fosse stato raggiunto sia dalla misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore che dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento per le reiterate condotte violente perpetrate in passato nei confronti della stessa, avrebbe insistentemente contattato la donna riuscendo a convincerla ad incontrarlo. La situazione tuttavia sarebbe degenerata in quanto a seguito di una violenta lite tra i due, l'uomo avrebbe colpito la donna.

All'esito dell'udienza di convalida, il Giudice ha disposto nei confronti dell'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.



