Aerei, Open day 'Emirates' a Venezia per ricerca personale

Giornata di recruiting a Venezia, sabato 11 gennaio, per la compagnia aerea Emirates, vettore internazionale con sede a Dubai. L'open day per la ricerca di nuovo personale di bordo si svolgerà all''Hilton Garden Inn Venice Mestre di San Giuliano, in Via Orlanda 1, con inizio alle ore 9.

Emirates Group è la più grande compagnia del medio oriente, con più di 3.000 collegamenti settimanali operati dall'hub Aeroporto Internazionale di Dubai (DXB) verso 156 destinazioni in 6 continenti.

Questi incontri rientrano nei piani della compagnia aerea per continuare ad investire sul personale. Un percorso iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023 e 2024, che ha visto Emirates assumere 8.000 figure per gli equipaggi di cabina.



