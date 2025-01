Un nuovo corso di laurea in Medicina a Venezia

Un corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova, tutto in lingua inglese, sarà ospitato all'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia. Il protocollo d'intesa è stato firmato stamani nella sede della Giunta regionale, alla presenza del presidente del Veneto, Luca Zaia, del direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Edgardo Contato, e della magnifica rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli.

La nuova offerta formativa sarà avviata con l'anno accademico 2025/2026, con i primi 100 iscritti, destinati a crescere negli anni successivi. Contestualmente saranno attivati anche i corsi di laurea in Osteopatia e in Tecnica della riabilitazione psichiatrica.

È un'operazione "che va a buon fine perché c'è collaborazione tra tutte le istituzioni del territorio - ha detto Mapelli -.

L'idea di portare 'Medicine and Surgery' c'è da un po' di tempo, ma abbiamo aspettato di avere spazi adeguati". I docenti di Padova si sposteranno da pendolari all'Ospedale Civile, mentre gli studenti rimarranno nella città lagunare. "Fin dal primo anno - ha proseguito la rettrice - gli studenti inizieranno con il tirocinio pratico, e per questo abbiamo a disposizione un intero ospedale".

Per Contato si tratta di "una responsabilità enorme, in un territorio così importante ma delicato, perché Venezia si sta spopolando e se non ci sono idee, rimarrà un luogo per soli turisti. Questo - ha concluso - è un passaggio storico che ci vede impegnati a dare riscontro che la sanità veneta è in grado di vincere delle grandi sfide".



