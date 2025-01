Ricordato Totò Lippiello, morto in servizio 25 anni fa

E' stato ricordato oggi, con una cerimonia, il sovrintendente della Polizia di Stato Antonio Lippiello, morto a Mestre il 7 gennaio del 2000, all'età di 37 anni, durante un un'operazione contro alcuni trafficanti di droga.

La cerimonia ha visto la presenza del Prefetto di Venezia, Darco Pellos, del questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso e del delegato del Comune di Venezia, l'assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce.

Il poliziotto, all'epoca Capo pattuglia dell'equipaggio di una volante, nella notte tra il 6 ed il 7 gennaio del 2000, nell'ambito di un'operazione antidroga, si mise all' inseguimento di un'automobile con a bordo due trafficanti di stupefacenti i quali, eludendo l'alt intimato dagli agenti, diedero inizio ad un inseguimento sul filo dei 200 km all'ora, nel corso del quale la vettura dei fuggitivi speronò per due volte quella in cui si trovavano i poliziotti, mandandola a finire contro il guard-rail nei pressi dell'uscita Castellana.

Nell'urto Lippiello rimase ucciso. La Questura di Venezia ha voluto rendere omaggio al collega con la celebrazione di una messa alla Parrocchia San Lorenzo Giustiniani a Mestre, alla quale sono intervenute autorità civili e militari e, a seguire, è stato deposto un omaggio floreale presso il cippo commemorativo alla rotatoria "Castellana" seguito dalla benedizione ad opera del cappellano della Polizia di Stato Padre Piero Rizza. Erano presenti numerosi colleghi della Polizia di Stato oltre alla moglie di Lippiello, Alessandra e le due figlie, e il fratello del poliziotto. Il questore Bonaccorso, si è intrattenuto con i familiari del sovrintendente ricordandone "l'impegno, la dedizione e l'alto senso del dovere profuso fino all'estremo sacrificio della vita, il cui ricordo rimane ancora oggi, a 25 anni di distanza, una guida costante per tutti i poliziotti ed un richiamo al valore del servizio per la comunità".



