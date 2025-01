Con 6,6 milioni Venezia restaura la storica sede del Comune

La Giunta comunale di Venezia ha approvato la delibera relativa al progetto di ristrutturazione del Municipio di Ca' Farsetti-Ca' Loredan sul Canal Grande .

"L'obiettivo dell'intervento che prevede un investimento di 6 milioni e 600 mila euro è la ristrutturazione del Municipio di Venezia formato dai palazzi Ca' Farsetti e Ca' Loredan - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto - Sono anche previsti interventi per il miglioramento sismico nonché di rifunzionalizzazione dei vani interni e di restauro delle facciate. E non solo: finalmente provvederemo al restauro delle facciate monumentali dei palazzi".

Si tratta di un insieme di interventi che mirano a sottolineare la rilevanza strategica del Municipio di Venezia, andando a migliorare tutti gli aspetti di sicurezza e di fruibilità nelle situazioni emergenziali, terremoti e incendi, garantendo così l'operatività della macchina comunale anche nelle situazioni più complesse.

L'intervento si svilupperà in due anni e interesserà dapprima il Palazzo Ca' Farsetti e in un secondo momento il Palazzo Ca' Loredan.



