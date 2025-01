Polizia arresta due stranieri per droga a Padova

Due stranieri sono stati arrestati dalla polizia di Padova nell'ambito di un servizio antidroga che si è concluso con il trasferimento, disposto dal questore, dei due indagati al Cpr di Roma.

L'intervento della Squadra Mobile ha consentito l'arresto di un 32enne nigeriano richiedente protezione internazionale, già finiti in manette e condannato nel 2023 e nel 2024 per spaccio di droga. L'uomo è stato notato dagli agenti in borghese mentre consegnava una dose di eroina, in cambio di 20 euero, ad un indiano. Nel portafogli del nigeriano sono stati poi trovati 10 euro e altra droga. Lo straniero, dopo il processo per direttissima, è stato espulso ed accompagnato al C.P.R. di Palazzo San Gervasio (Potenza) in attesa del rimpatrio. Per l'acquirente invece è scattata la segnalazione amministrativa e l'espulsione. L'altro arresto ha riguardato un 41enne tunisino, irregolare in Italia, con numerosi precedenti per spaccio di droga, sorpreso a vendere per 200 euro 10 grammi di eroina ad una donna. I due sono stati quindi bloccati: l'uomo, che aveva con se 2300 euro, è stato arrestato e dopo il processo per direttissima con condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione, è stato espulso, con accompagnamento al C.P.R. di Roma. Alla donna è stata fatta una segnalazione in Prefettura con contestuale ritiro della patente di guida. Infine due 17enni tunisini, incensurati ed irregolari in Italia sono stati denunciati sempre nell'ambito dei controlli antidroga.



